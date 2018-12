Sieben Streaming-Tipps für Dezember Was Sie im Dezember bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Von Gunther Reinhardt 30. November 2018 - 16:30 Uhr

„The Marvelous Mrs. Maisel“ kehrt zurück, mit „Dogs of Berlin“ startet die zweite deutsche Netflix-Serie, und Jim Carrey macht in „Kidding“ Kinderprogramm: Unsere Streaming-Tipp für den Monat Dezember.





Stuttgart - Wir stellen die sieben interessantesten Serien-Neuerscheinungen vor, die es im Dezember bei Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon und im Bezahlfernsehen zu sehen gibt.

The Marvelous Mrs. Maisel 2

Mit acht Emmy Awards im Gepäck kehrt Mrs. Maisel auf die Bildschirme zurück. Die erste Staffel der Serie, die von einer jüdischen Hausfrau erzählt, die im New York der 1950er Jahre ihr Talent als Stand-up-Comedian entdeckt, war die Komödiensensation des Jahres 2017. Auch die zweite Staffel der Serie von Amy Sherman-Palladino („Gilmore Girls“) beginnt grandios, wenn Miriam „Midge“ Maisel (Rachel Brosnahan) ihren Vater Abe Weissman (Tony Shalhoub) auf einer Reise nach Paris begleitet, an der Trennung von ihrem Mann leidet und heimlich weiter an ihrer Karriere arbeitet.

5. Dezember, Amazon

Dogs of Berlin

Der Streamingdienst Netflix setzt mehr und mehr auf internationale Produktionen. „Dogs of Berlin“ ist nach „Dark“ bereits die zweite deutsche Netflix-Originalserie. In den zehn Episoden der ersten Staffel geht es um den Mord an einem deutsch-türkischen Fußball-Nationalspieler. Die Rollen der Berliner Ermittler spielen in dem toll besetzten Krimi Fahri Yardim und Felix Kramer.

7. Dezember, Netflix

Escape at Dannemora

Der als Schauspieler vor allem auf Komödien spezialisierte Ben Stiller („Verrückt nach Mary“) hat sich als Regisseur und Produzent der Miniserie „Escape at Dannemora“ einen ziemlich düsteren Dramenstoff ausgesucht. Ausgangspunkt ist eine wahre Geschichte, in der es um zwei Mörder geht, denen eine Gefängnisangestellte beim Ausbruch hilft. In den Hauptrollen: Benicio del Toro, Paul Dano und Patricia Arquette.

19. Dezember, Sky

Kidding

Michel Gondry liebt es skurril und ästhetisch aberwitzig. Der bisher schönste Film des französischen Regisseurs war die verworrene Traumromanze „Vergiss mich nicht!“ aus dem Jahr 2004, in der Jim Carrey die Hauptrolle spielte. In Michel Gondrys Dramedyserie „Kidding“ mimt Carrey nun Jeff, der als lustiger Moderator im Kinderfernsehen ein Star ist, dem aber das Schicksal privat übel mitgespielt hat.

3. Dezember, Sky

Future Man

Wann endlich gibt es den Streamingdienst Hulu, der in den USA ein wirklich ernst zu nehmender Konkurrent für Netflix ist, auch in Deutschland? Hulu hat nämlich neben so tollen Serien wie „The Handmaid’s Tale“ oder der Stephen-King-Hommage „Castle Rock“ auch die Science-Fiction-Persiflage „Future Man“ von Seth Rogen und Evan Goldberg im Programm, die erst jetzt mit einem Jahr Verspätung auch in Deutschland zu sehen ist.

14. Dezember, Amazon

Camping

Lena Dunham war zugleich Autorin und Hauptdarstellerin der grandiosen Serie „Girls“. Jetzt flieht sie vor den Großstadtneurosen. Zusammen mit Jenni Konner hat sie sich die Comedyserie „Camping“ ausgedacht und erzählt von einem Campingausflug, der gründlich schiefgeht. In Hauptrollen sind Jennifer Garner, David Tennant, Juliette Lewis, aber leider diesmal nicht Dunham selbst zu sehen.

14. Dezember, Sky

You – Du wirst mich lieben

Es ist ein Irrtum zu glauben, Netflix zeige seinen Abonnenten nur Eigenproduktionen. Für den deutschen Markt hat sich der Streamingdienst etwa die Rechte der Psychothriller-Serie „You“ gesichert, die in den USA der Sender Lifetime ausstrahlt. Die Serie basiert auf einem Bestseller von Caroline Kepnes und erzählt von einem Buchhändler (Penn Badgley), der besessen einer angehenden Schriftstellerin (Elizabeth Lail) nachstellt.

26. Dezember, Netflix