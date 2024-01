1 Jesse Jane ist nur 43 Jahre alt geworden. Foto: imago/YAY Images

Die US-Porno- und Erotikfilmdarstellerin Jesse Jane ist tot. Mit nur 43 Jahren wurde sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Behörden schließen eine Überdosis nicht aus.











Trauer um Jesse Jane (1980-2024): Die vor allem in den USA bekannte Porno- und Erotikfilmdarstellerin ist am vergangenen Mittwoch (24. Januar) tot in ihrer Wohnung in Moore im US-Bundesstaat Oklahoma aufgefunden worden. Das berichtet das US-Promiportal "TMZ" unter Berufung auf die Strafverfolgungsbehörden.