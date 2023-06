Salma Hayek (56) sorgt mit einem Instagram-Beitrag für Aufsehen. Die Schauspielerin zeigt sich auf zwei Bildern nur mit knappen Handtüchern, die ihre Intimzonen bedecken. Der Grund für die fehlende Kleidung: Sie liegt gerade in der Sauna. Die 56-Jährige streckt sich auf den Schnappschüssen auf einer Holzbank aus, ihre Augen sind geschlossen. Dazu schreibt sie: "Ich genießen die Heilkraft der Sauna und schwitze den Stress in dieser #WorldWellbeingWeek aus". Prominente Freunde von Hayek wie Paris Hilton (42) und viele Fans zeigen in den Kommentaren ihre Bewunderung für die Bilder.

Die Schauspielerin ist nicht nur bekannt für ihre stilsicheren Auftritte auf dem roten Teppich. Schon in der Vergangenheit erfreute sie ihre Follower auf Instagram unter anderem mit Bikini-Aufnahmen. Sie zelebrierte im Herbst beispielsweise ihren 56. Geburtstag mit einem Video von sich auf Instagram. Darin tanzte sie in einem knappen, roten Bikini auf einer Yacht und strahlt in die Kamera. "Alles Gute zum 56. Geburtstag an mich", schrieb Hayek dazu.

Seit den 1990er Jahren ist Salma Hayek ein Star in Hollywood

Salma Hayek wurde Mitte der 1990er Jahre durch Filme wie "From Dusk Till Dawn" berühmt. Zuletzt war sie unter anderem in den Produktionen "Eternals" und "House of Gucci" zu sehen. Auch in der neuen Staffel der Netflix-Serie "Black Mirror" ist sie dabei.

Privat hat sie ebenfalls ihr Glück gefunden: Hayek ist seit 2009 mit dem französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault (61) verheiratet. Das Paar hat eine Tochter, die 2007 zur Welt kam.