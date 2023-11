Sicherheit in Stuttgart: Neue Poller gegen Terrorgefahr auf dem Weihnachtsmarkt

Sicherheit in Stuttgart

7 Für mehr Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt soll unter anderem dieser Brückenpoller sorgen. Er steht in der Fußgängerzone bei der Markthalle. Die neuen mobilen Poller sollen auch das Dorotheenquartier gegen durchbrechende Fahrzeuge abriegeln. Foto: red/Sebastian Steegmüller

Ist der Stuttgarter Weihnachtsmarkt nicht sicher genug? Die Stadt hat kurzfristig 16 zusätzliche mobile Poller rund um den Marktplatz aufstellen lassen – per Eilentscheid des Oberbürgermeisters. Gemietet für mehr als 143 000 Euro.











Hätte vielleicht doch ein Lkw wie einst am Berliner Breitscheidplatz auf den Stuttgarter Weihnachtsmarkt donnern können? Nach dem Terroranschlag 2016 hatte auch Stuttgart seine Sicherheitsvorkehrungen nachgerüstet – mit dem Einbau versenkbarer Poller und dem Auftritt von Polizeibeamten mit Maschinenpistolen. Doch offenbar ist das noch nicht genug: Zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts sind jetzt rund um den Marktplatz 16 neuartige mobile Poller aufgestellt worden – per Eilentscheid des Oberbürgermeisters. „Der Gemeinderat wird darüber am Donnerstag informiert“, sagt ein Stadtsprecher dazu.