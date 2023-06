1 Tagsüber nicht sehr belebt, wird der Leonhardsplatz nachts zur Problemzone. Foto:

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Stuttgarter Leonhardsplatz gab es in der vergangenen Woche einen Schwerverletzten. Wirte und Anwohner fordern im Bezirksbeirat nun mehr Polizeistreifen.









S-Mitte - Das Leonhardsviertel in Stuttgart-Mitte beherbergt neue Lokale, die ein verruchtes Ambiente in dem vielen immer noch als Rotlichtviertel geltenden Quartier durchaus gerne vermarkten. Da ist etwa die Bar „Puf“ am Leonhardsplatz. Mit einem weiteren Buchstaben versehen, hieße sie wohl nicht ganz zufällig so, wie in der Umgangssprache ein Bordell bezeichnet wird.