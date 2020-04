1 In der RTL-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert! Die „Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ ereignete sich eine Panne.“ Foto: RTL/TVNOW / Stefan Gregorowius

Millionen RTL-Zuschauer reiben sich verwundert die Augen: Mitten in der Live-Show mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk zeigt der Sender den Nachrichtenkanal CNN. Jetzt gibt es eine Erklärung für die Panne.

Stuttgart - Nomen est Omen – getreu diesem Motto lässt sich mit einem Augenzwinkern die Panne einordnen, die RTL am Samstagabend in seiner Live-Sendung mit den TV-Schwergewichten Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger widerfahren ist. Denn mitten in der „Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ , die den wohl nie passenderen Titel „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ trägt, rieben sich die mehr als drei Millionen Zuschauer sekundenlang die Augen und fragten sich: Wissen die, was hier passiert?

Während Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Mark Keller und Hans Sigl damit beschäftigt waren, Wörter aus ihrer Buchstabensuppe zu bilden, sahen die RTL-Zuschauer für wenige Sekunden Ausschnitte des amerikanischen Nachrichtensenders CNN. Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mutmaßten mit einem Augenzwinkern über die Gründe der Panne: Wurde RTL etwa von CNN gehackt? Stecken die Amerikaner dahinter? Und zeigt CNN im Umkehrschluss jetzt RTL?

RTL erklärt Panne

Die letztgenannte Vermutung rief bei einigen Nutzern besonders bissige Kommentare hervor: „Gott sei Dank war CNN nur bei uns zu sehen. Man stelle sich vor wir laufen auf CNN und die sehen die Buchstabensuppe“, schrieb ein Nutzer spöttisch. Ein anderer könnte sich hingegen noch weitaus Schlimmeres vorstellen: „Stellt euch mal vor statt auf CNN hätte man auf Pornhub oder so geschaltet“.

“Egal wer heute gewinnt, erinnern wird man sich nur die 20 Sekunden CNN Schaltung” und “Da hat der Praktikant wohl die falsche Taste gedrückt”, waren einige der Kommentare. Und die letztgenannte Vermutung liegt gar nicht mal so weit daneben. Denn in der Nacht gab RTL auf Twitter eine Erklärung für die Panne:

„Wir sind ja noch eine Antwort schuldig, warum ihr vorhin für 20 Sek. CNN gesehen habt. Da haben wir hier im Schaltraum was falsch gestöpselt – tut uns sehr leid“, schrieb der Sender in dem Kurznachrichtendienst. RTL nimmt die Panne also mit Humor – und freute sich am Sonntag per Mitteilung, ab 20.15 Uhr in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit seiner Spielshow „mit starken 20,1 Prozent Marktanteil“ vorne gelegen zu haben. Die drei Entertainer Jauch, Schöneberger und Gottschalk versenkten unter anderem auf einer Drehscheibe reihenweise Basketbälle und aßen Pizza live im Studio.