Wenige Tage nach seiner Verpflichtung und nach nur drei Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft feierte Deniz Undav sein Debüt für den VfB Stuttgart. Beim 3:0-Testspielsieg gegen Sheffield United kam der Stürmer für Enzo Millot in die Partie, bekam 28 Minuten Spielzeit. Man merkte dem Spiel des 27-jährigen Angreifers an, dass er noch nicht gänzlich die Bindung zu seinen neuen Kollegen gefunden hatte – was nach wenigen Tagen auch nicht verwunderlich ist. Unterm Strich zeigte der Deutsch-Türke, der sich über den VfB für den DFB empfehlen und noch auf den EM-Zug aufspringen will, eine eher unauffällige Leistung.