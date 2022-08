1 Sharon Battiste war 2022 die Bachelorette. (Archivbild) Foto: dpa/René Lohse

Bereits am Freitag hatte Sharon Battiste (30) angekündigt, nach Stuttgart zu kommen. Aber was ist der Grund? Das klärte die amtierende Bachelorette am Samstag via Instagram-Story auf.

Nachdem die Bachelorette und ihr Auserwählter, Jan Hoffmann, erst einmal zu „40 Jahre die Flippers“ singen und tanzen, erklärt die 30-Jährige den Grund für ihren Besuch in der baden-württembergischen Landeshauptstadt: „Ich besuche eine meiner längsten Freundinnen hier. Die erwartet ein Baby und wir haben uns sehr lange nicht gesehen“, sagt sie in ihrer Instagram-Story. „Außerdem wollte sie auch unbedingt mal Jan kennenlernen“, ergänzt sie.

Mit ein wenig Glück läuft man der Bachelorette vielleicht sogar über den Weg. „Wir gehen bestimmt mal shoppen oder so.“, sagt die 30-Jährige. Aber erst einmal sei Freundinnen-Zeit. Stuttgart ist außerdem nur eine Zwischenstation, bevor es für Jan und sie weitergeht. Wohin, verraten sie noch nicht.