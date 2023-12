Share Now, Sixt Share, Miles Mobility und Co.: Mehr Carsharing mit weniger E-Autos

Share Now, Sixt Share, Miles Mobility und Co.

1 Sind aus dem Stuttgarter Stadtbild verschwunden: Anbieter Car2Go und seine E-Smart-Flotte Foto: Lichtgut/Max/Kovalenko

Carsharing ist in Deutschland eine Wachstumsbranche. Die Zahl der Nutzer ist in diesem Jahr auf 4,5 Millionen gestiegen, die der Autos auf 34 000. Aber warum werden kaum noch Elektrofahrzeuge angeboten?











Vor 15 Jahren ist eine bahnbrechende Idee ins Rollen gekommen. Im großen Stil und mit kleinen Autos sollte die Mobilität in der Stadt gestärkt und dabei zugleich Emissionen eingespart werden. Im Oktober 2008 startete das von Daimler gegründete Carsharing-Unternehmen Car2Go in Ulm als Pilotprojekt. Von 2012 an kamen neben Hamburg und Berlin auch Stuttgart als Einsatzgebiete dazu. Wo die kleinen, elektrisch angetriebenen weiß-blauen City-Flitzer schnell im Straßenbild auffielen.