Popstar muss in Spanien vor Gericht

1 Popstar Shakira muss vor Gericht (Archivbild). Foto: dpa/Daniel Cole

Popstar Shakira muss in Spanien wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Die Ermittler werfen der 45-Jährigen vor, den spanischen Fiskus um 14,5 Millionen Euro an Steuern betrogen zu haben.















Link kopiert

Popstar Shakira muss in Spanien wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor Gericht. Ein Gericht bei Barcelona ließ die Anklage gegen die kolumbianische Sängerin nach Angaben vom Dienstag zu. Die Ermittler werfen der 45-Jährigen vor, den spanischen Fiskus um 14,5 Millionen Euro an Steuern betrogen zu haben. Wann der Prozess beginnt, stand zunächst noch nicht fest.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Juli in ihrer Anklageschrift angekündigt, mindestens acht Jahre Haft fordern zu wollen. Shakira hatte zuvor einen Deal mit der Ermittlungsbehörde abgelehnt. Sie weist alle Vorwürfe zurück.

Die spanische Staatsanwaltschaft beschuldigt die Sängerin von Hits wie „Hips don’t Lie“ und „Waka Waka“, zwischen 2012 und 2014 keine Einkommensteuer in Spanien gezahlt zu haben. Sie habe in dieser Zeit gemeinsam mit dem spanischen Top-Fußballer Gerard Piqué im Land gelebt, ihren steuerrechtlichen Wohnsitz aber bis 2015 auf den Bahamas gehabt.

Über 60 Millionen verkaufte Alben

In einem vergangene Woche veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift „Elle“ hatte Shakira die Anschuldigungen als falsch zurückgewiesen. Im fraglichen Zeitraum sei sie auf Tournee gewesen und habe „240 Tage außerhalb von Spanien verbracht, deshalb konnte ich auf keinen Fall als Einwohnerin eingestuft werden“. Das spanische Finanzamt habe „angefangen zu sabbern, als sie merkten, dass ich mit einem Spanier zusammen war“, sagte die Sängerin. „Es ist klar, dass sie hinter meinem Geld her waren, egal wie.“

Shakira ist mit über 60 Millionen verkauften Alben eine der erfolgreichsten Musikerinnen der vergangenen zwei Jahrzehnte. Im Juni trennte sie sich nach zwölf Jahren Beziehung von Fußballstar Piqué. Die beiden haben zwei Kinder zusammen und wurden vom US-Magazin „Forbes“ mehrfach unter die Top 10 der „mächtigsten Paare der Welt“ gewählt. Das Paar lebte lange gemeinsam am Stadtrand von Barcelona.