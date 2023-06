13 Stürmer Nico Engel und die SG Sonnenhof Großaspach am Boden. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der SG Sonnenhof Großaspach gelingt gegen die TuS Koblenz vor 3525 Zuschauern im Aufstiegs-Rückspiel nur ein 2:2. Das Team von Trainer Evangelos Sbonias verpasst damit die sofortige Rückkehr in die Fußball-Regionalliga auf unglückliche Art und Weise.









Große Niedergeschlagenheit bei der SG Sonnenhof Großaspach. Als die Mannschaf von Trainer Evangelos Sbonias gegen die TuS Koblenz in der Nachspielzeit am Drücker war, kassierte sie bei einem Konter das 2:2 – das Ende aller Aufstiegsträume. Das Hinspiel im Kampf um den Sprung in die Fußball-Regionalliga hatte der Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg in Koblenz mit 1:2 verloren.