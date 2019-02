Autobahn 81 Richtung Stuttgart Autofahrer nach schwerem Unfall sofort tot

Am späten Mittwochabend fährt ein 68-Jähriger auf der A81 zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim auf einen Lkw auf. Der Wagen prallt gegen einen Mast am Fahrbahnrand. Der Mann stirbt noch am Unfallort. Die Autobahnsperre wurde nun aufgehoben.