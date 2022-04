Sexueller Übergriff in Gerlingen

1 Die Frau wurde von dem Unbekannten attackiert. (Symbolbild) Foto: imago images/Panthermedia/AndreyPopov

Ein Unbekannter klingelt in Gerlingen bei einer 28-Jährigen, um ein von ihr inseriertes Möbelstück zu begutachten. Doch als der Mann in der Wohnung ist, umklammert und attackiert er die Frau.















Eine 28-Jährige aus Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) ist womöglich nur knapp einem sexuellen Übergriff entgangen. Die Frau hatte auf einem Kleinanzeigen-Portal ein Möbelstück zum Verkauf angeboten. Am vergangenen Donnerstag klingelte der Unbekannte gegen 13 Uhr bei ihr am Ulmenweg, wie die Polizei mitteilt.

Die 28-Jährige bat den Fremden in ihre Wohnung und die beiden sahen sich das Möbelstück an. Als sich die Frau umdrehte, umklammerte er sie plötzlich von hinten. Sie wehrte sich sofort, fing an zu schreien und konnte sich losreißen. Als sie sich nach einem Sturz wieder aufrappelte, versuchte der Fremde sie festzuhalten und zerriss dabei ihr T-Shirt. Die Frau warf nun mit Gegenständen nach dem Unbekannten und schrie weiter um Hilfe. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Die Frau wurde leicht verletzt.

So soll der Täter aussehen

Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Er hat schwarze, seitlich kurz rasierte Haare, die oben etwas länger sind und einen dunkleren Teint. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt, wohl aus Synthetik-Material, eine beige Cargo-Hose mit einer Kette an der Seite. Zudem hatte er eine sportliche Uhr am Handgelenk.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchtem sexuellen Übergriff eingeleitet. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 melden.