1 Eine Joggerin wurde in Neustadt an der Rems sexuell belästigt. Foto: dpa

Am Montag joggt eine Frau am Abend in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis. Als sie an einem Mann vorbeiläuft, steht dieser plötzlich auf und folgt ihr. Die Polizei ermittelt.

Neustadt an der Rems - Sexuelle Belästigung in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis): Eine 46-Jährige war am Montagabend gegen 17.30 Uhr im Waiblinger Ortsteil Neustadt an der Rems eine Runde joggen. Dabei lief sie auf dem Schneiderbäumlesweg in der Nähe des Wasserreservoirs Sörenfeld an einem Mann vorbei, der auf einer Bank saß.

Plötzlich stand dieser auf, folgte der Frau und kniff ihr in den Hintern, wie die Polizei berichtet. Die Frau verständigte daraufhin ihren Ehemann. Der traf einen 25-Jährigen an und übergab diesen den Beamten. Die Polizei ermittelt nun gegen den mutmaßlichen Grapscher.