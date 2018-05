Sexuelle Belästigung in Stuttgart Zwei Frauen auf offener Straße betatscht

Von red 13. Mai 2018 - 10:34 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Fällen von sexueller Blästigung in Stuttgart. (Symbolfoto) Foto: dpa

Am Samstagabend sind im Stuttgarter Osten und Westen zwei Frauen sexuell belästigt worden. In einem Fall fasste ein Unbekannter einer 19-Jährigen an die Brust, eine zweite Frau wurde am Gesäß begrapscht.

Stuttgart - Zwei Frauen sind am Samstagabend in Stuttgart von Männern auf offener Straße sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam gegen 19 Uhr einer 19-jährigen Fußgängerin in der Breitscheidstraße in Stuttgart-West ein Radfahrer entgegen. Als er auf Höhe der Frau war, hielt er neben ihr an, griff ihr unvermittelt an die Brust und fuhr dann in unbekannte Richtung weiter.

Der zweite Vorfall ereignete sich kurz nach 23 Uhr in der Lemberg- Ecke Uhlbergstraße im Stuttgarter Osten. Hier begegnete eine ebenfalls 19-Jährige einem Mann, der ihr unvermittelt mit der Hand an das Gesäß fasste. Der Mann hielt sie darüber hinaus am Arm fest und beleidigte sie mit obszönen Bemerkungen. Die Frau konnte sich losreißen und weglaufen.

Im ersten Fall sucht die Polizei einen 20 bis 30 Jahre alten Mann, der laut der Aussage der Frau etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß ist. Er hat dunkle kurze Haare und dunkle Augen. Der Mann trug ein helles T-Shirt und eine Jeanshose.

Der Täter, der im Stuttgarter Osten gesucht wird, ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat dunkle Augen und ist ungefähr 1,65 Meter groß. Die junge Frau beschrieb den Mann als mollig. Er soll ein ungepflegtes Äußeres sowie schiefe Zähne haben. Der Mann sprach Deutsch mit schwäbischem Dialekt und war dunkel gekleidet.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 entgegen.