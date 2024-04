Sexuelle Belästigung in Stuttgart-West

Eine 22-Jährige ist am Montagabend in Stuttgart-West unterwegs, als sie an einem unbekannten Mann vorbeiläuft, der ihr seinen erigierten Penis präsentiert. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am späten Montagabend eine 22 Jahre alte Frau in der Elisabethenanlage in Stuttgart-West sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.