Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch in einem Studentenwohnheim in der Straße Allmandring in Stuttgart-Vaihingen eine 36 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Polizei sucht weitere Geschädigte sowie Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, befand sich die 36-Jährige gegen 23 Uhr im Treppenhaus des Wohnheims, als sie von dem unbekannten Mann angesprochen wurde. Plötzlich begrapschte der Täter die Frau an der Brust, bevor er aus dem Gebäude flüchtete.

Das Opfer beschreibt den Unbekannten wie folgt: circa 25 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß mit dunklem Teint. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 nach Zeugen und weiteren Geschädigte.