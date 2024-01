Unbekannter fasst Mädchen an den Po

Sexuelle Belästigung in Stuttgart

1 Die Polizei sucht Zeugen zu einer sexuellen Belästigung in Stuttgart (Symbolbild). Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Ein unbekannter Mann belästigt an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz eine 15-Jährige sexuell. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall vom Montag.











Link kopiert



Eine 15-Jährige ist am Montagmittag in Stuttgart sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, berührte ein unbekannter Mann das Mädchen im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz am Po.