Unbekannter berührt jungen Mann am Gesäß

Sexuelle Belästigung in Stuttgart

1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall im Stuttgarter Osten (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Ein Unbekannter fragt einen 20 Jahre alten Mann im Stuttgarter Osten nach dem Weg. Als der helfen will, wird er sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Unbekannter hat am Dienstagabend im Stuttgarter Osten einen 20 Jahre alten Passanten unsittlich berührt. Als der Mann gegen 20.15 Uhr in der Schwarenbergstraße unterwegs war, sprach ihn der Unbekannte auf Höhe der Rotenbergstraße an und fragte nach dem Weg. Das teilte die Polizei mit.