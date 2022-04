1 Die Polizei sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung. (Symbolbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich

Ein unbekannter Mann soll in einer Stuttgarter Stadtbahn eine 54 Jahre alte Frau sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen der Tat, die sich am vergangenen Dienstag zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr in der Linie U9 zugetragen haben soll.

Während der Fahrt von der Haltestelle Marktplatz in Wangen in Richtung Stadtmitte habe der Mann zunächst mit Rufen auf sich aufmerksam gemacht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau drehte sich demnach um und sah, wie der Unbekannte seine Hand in der Hose hatte und dabei mutmaßlich onanierte.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Nachdem die 54-Jährige mit der Polizei drohte, stieg der Mann an der Haltestelle Rathaus aus. Der Täter soll etwa 50 Jahre alt, mindestens 1,80 Meter groß und korpulent sein. Bekleidet war er den Angaben zufolge mit einer blauen Jeanshose, einer schwarzen Baseballmütze sowie einem olivfarbenen Anorak mit rotem Kragen. Zudem soll der Unbekannte eine grüne Tasche mit Aufschrift dabeigehabt haben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 8990 5778 zu melden.