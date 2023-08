1 Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: Imago//Ulrich Wagner

Eine Frau war mit einer Freundin auf dem Fußweg an der Bärenwiese unterwegs, als sich den beiden ein Radfahrer näherte. Beim Vorbeifahren griff der Mann ihr an die Brust.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine Frau ist am Montagabend in der Nähe der Bärenwiese in Ludwigsburg von einem Radfahrer belästigt worden. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, denen der Unbekannte ebenfalls aufgefallen ist. Die 22-Jährige war gegen 22.15 Uhr mit einer Freundin auf dem dortigen Fußweg unterwegs, als sich ein Radler den beiden von hinten näherte und plötzlich laut aufschrie. Die 22-Jährige drehte sich daraufhin nach ihm um, worauf der Unbekannte ihr im Vorbeifahren an die Brust fasste und davonradelte.