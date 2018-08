Sexuelle Belästigung in Bietigheim-Bissingen Polizei schnappt Tatverdächtigen

Von red/pho 10. August 2018 - 16:45 Uhr

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Weingand/STZN

Am Dienstag hatte ein Unbekannter eine junge Frau am Bietigheimer Bahnhof sexuell belästigt. Als er es am Freitag wieder versuchte, schlug die Polizei zu.

Bietigheim-Bissingen - Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat am Freitag am Bahnhof in Bietigheim einen 29-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, eine 20 Jahre alte Frau mehrmals sexuell belästigt zu haben. Nach Angaben der Polizei passierte der erste Übergriff am Dienstagmorgen: Der Mann hatte sich in einem Linienbus von Bietigheim nach Freiberg neben sie gesetzt, verbal belästigt und sie dann umarmt und mehrfach am Körper berührt. Als sie an der Bilfinger Straße ausstieg, verfolgte der Mann sie und umarmte und berührte sie erneut. Die 20-Jährige riss sich daraufhin los und rannte aufgelöst davon. Der Unbekannte blieb zurück.

Am Freitag sprach der Mann dieselbe Frau wieder an

Aufgrund dieses Vorfalls überwachten Beamte der Kripo Ludwigsburg den Bietigheimer Bahnhof. Am Freitagmorgen sprach derselbe Tatverdächtige die junge Frau erneut an. Die Polizei nahm den Mann daraufhin vorläufig fest. Nach der Vernehmung und der Aufnahme der Personalien wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich jetzt wegen sexueller Belästigung verantworten.