1 Beim Eintreffen der Polizei war der Mann schon verschwunden. (Symbolbild) Foto: Imago//Gelhot

Eine 14-Jährige ist beim Einkaufen in Bietigheim-Bissingen von einem Unbekannten angesprochen worden. Als sie nicht darauf reagierte, zog der das Mädchen zu sich.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine 14-Jährige ist am Dienstagnachmittag im CAP-Markt in der Zeppelinstraße in Bietigheim-Bissingen von einem Unbekannten belästigt und begrapscht worden. Ein junger Mann hatte das Mädchen gegen 16.40 Uhr angesprochen, was dieses aber ignorierte. Daraufhin griff der Unbekannte nach der Hand der 14-Jährigen, zog diese zu sich und fasste ihr an den Po. Die Jugendliche riss sich los und wandte sich an eine Mitarbeiterin des Lebensmittelmarkts, die sofort die Polizei rief.