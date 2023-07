1 In der Masse einer vollen Stehplatztribüne machen weibliche Fans auch unschöne Erfahrungen. Foto: Bauman

Der 14. Mai war für die Fans des VfB Stuttgart ein Hochtag der Gefühle. Die dramatische Rettung am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln werden viele nie vergessen. Doch nicht jeder von ihnen ging nur mit einem guten Gefühl nach Hause. Sarah Brinkmann sogar mit einem ziemlich unschönen. Der leidenschaftliche VfB-Fan erinnert sich noch gut, was in der 92. Minute passierte. Nach dem Kopfballtreffer von Wataru Endo brach die pure Ekstase los – und bei einigen die Hemmschwelle komplett. „Ein Typ hinter mir hat mich hochgehoben und mir dabei an den Hintern gefasst“, schildert die 23-Jährige ihr Erlebnis in der Cannstatter Kurve.