1 Der 49-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Am Sonntagmorgen nimmt die Polizei in Stuttgart einen Mann in seiner Wohnung fest, der zuvor eine junge Frau vergewaltigt haben soll. Die Polizei sucht dringend Zeugen.















Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen 49-Jährigen in Stuttgart festgenommen, der zuvor eine junge Frau vergewaltigt haben soll. Nach Angaben der Polizei befand sich die 27-Jährige in der Nacht auf Sonntag mit ihren Freundinnen in einer Gaststätte an der Lautenschlagerstraße. Als die junge Frau gegen 3 Uhr das Lokal verließ, sollen die Freundinnen sie aus den Augen verloren haben.

Zeugen berichteten in diesem Zusammenhang der Polizei, dass ihnen eine Frau aufgefallen sei, die von zwei Männern offenbar in ein Auto getragen wurde.

Eine erste Fahndung nach der 27-Jährigen und dem Fahrzeug blieben zunächst ohne Erfolg. Jedoch konnten die Beamten dank einer Handyortung den Aufenthaltsort der Frau herausfinden – und sie wurden fündig. In einem Haus in Stuttgart-Nord traf die Polizei den 49-jährigen Bewohner und das 27-jährige Opfer an.

Polizei sucht dringend Zeugen

Erste Ermittlungen zufolge soll es gegen den Willen der jungen Frau zu sexuellen Handlungen in der Wohnung gekommen sein – weitere Ermittlungen stehen noch an.

Der 49-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen, die insbesondere Beobachtungen im oder außerhalb des Lokals gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (071189905778).