1 Die Polizei im Einsatz – in Geislingen ging es um ein offenbar vergewaltigtes Kind (Symbolbild). Foto: imago images/Sabine Gudath

Ein Mädchen soll von drei jungen Männern in eine Wohnung gelockt und vergewaltigt worden sein. Eine Zufallstat? Oder gab es eine flüchtige Bekanntschaft? Die Polizei führt schwierige Ermittlungen.









Geislingen - Die Nachricht sorgt weit über Geislingen hinaus für Fassungslosigkeit: Ein elfjähriges Mädchen soll von drei jungen Männern in einer Wohnung in der Altstadt vergewaltigt worden sein. Und das auch noch zu einer Zeit, in der in der Stadt am Albtrauf im Kreis Göppingen ohnehin große Aufregung um Kinder herrscht. Nach einem Corona-Ausbruch in einem Kindergarten müssen derzeit etwa 200 Personen in Quarantäne.