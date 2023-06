1 Endspiel-Kommentatorin Claudia Neumann wird nach dem Champions-League-Finale im Netz sexistisch beleidigt (Archivbild). Foto: imago/Markus Endberg/Markus Endberg

Die Kommentatorin Claudia Neumann wird nach dem Champions-League-Finale massiv sexistisch beleidigt. Der ZDF-Sportchef stärkt ihr nun den Rücken und thematisiert das Problem öffentlich.









ZDF-Sportchef Yorck Polus hat nach dem Champions-League-Finale die Beleidigungen gegen Endspiel-Kommentatorin Claudia Neumann deutlich kritisiert und seine Kollegin verteidigt. „Konstruktive und sachliche Kritik an ihrer Arbeit ist völlig okay“, sagte Polus am Sonntag im Zweiten. „Völlig inakzeptabel ist jedoch das große Ausmaß an Hass und Beleidigung, das ihr entgegenschlägt.“