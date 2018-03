„Sex and the City“-Star Cynthia Nixon will Gouverneurin von New York werden

Von red/AP 19. März 2018 - 20:37 Uhr

„Sex and the City“-Star Cynthia Nixon Foto: Invision

Schauspielerin Cynthia Nixon will Gouverneurin von New York werden. Die 51-Jährige ist bekannt für ihre Rolle als Anwältin Miranda in der Serie „Sex and the City“.

New York - Schauspielerin Cynthia Nixon, bekannt für ihre Rolle als Anwältin Miranda in der Serie „Sex and the City“, will Gouverneurin von New York werden. Die 51-Jährige teilte am Montag über Twitter mit, dass sie bei der Vorwahl der Demokraten für den Posten gegen Amtsinhaber Andrew Cuomo antreten werde. „Ich liebe New York. Und heute kündige ich meine Kandidatur für das Gouverneursamt an. Schließt euch uns an.“

Über Twitter verlinkte Nixon auf die Homepage ihrer Wahlkampagne, in der sie sich als progressive Kandidatin ohne Beziehungen zu Lobbyisten und Unternehmen präsentierte. Ihr Ziel sei ein besseres, gleichberechtigteres New York. In einem Wahlvideo erklärte sie: „Wir wollen, dass unsere Regierung wieder funktioniert.“

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19. März 2018

Nixon, eine in einer homosexuellen Beziehung lebende, dreifache Mutter hatte die Demokraten zuletzt immer wieder scharf attackiert und gefordert, sie müssten sich eine eigene liberale Identität schaffen statt nur die Anti-Trump-Partei zu sein.

Der 60-jährige Cuomo ist bereits seit zwei Amtszeiten Gouverneur von New York und verfügt für die Wahl im Herbst bereits über Wahlkampfgelder von 30 Millionen Dollar. Ihm werden auch Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt. In einer kürzlichen Umfrage des Siena College sagten 66 Prozent der Befragten, sie würden Cuomo ihre Stimme geben, 19 Prozent sprachen sich für Nixon aus.