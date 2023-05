Die 2010er Jahre waren das Jahrzehnt der Serienjunkies: Von „Game of Thrones“ bis „The Marvelous Mrs. Maisel“, von „Orange is the New Black“ bis „Stranger Things“. Nie zuvor gab es so viele gute TV-Serien. Wir küren die zwölf besten und wichtigsten der Jahre 2010 bis 2019.