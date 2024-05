1 Am 9. Juni entscheidet sich, wer Stuttgart die nächsten fünf Jahre regiert. Foto: SMG Stuttgart Marketing GmbH - Sarah Schmid/SMG Stuttgart Marketing GmbH - S

Wohnen, arbeiten, einkaufen, der soziale Frieden, Leben mit Kindern – eine Serie über die politischen Themen der Stadt gibt Entscheidungshilfen vor der Kommunalwahl, was sich ändern muss und welche Partei wofür steht – ein Überblick.











In einer insgesamt zehnteiligen Serie blicken Bürgerinnen und Bürger zurück auf die vergangenen fünf Jahre. Was hat sich politisch getan in der Stadt, wo gibt es Verbesserungspotenzial, was muss sich ändern? Einige Antworten finden sich in den Programmen der Parteien und Listen, die jetzt antreten, um die Geschicke der Stadt in den nächsten fünf Jahren zu lenken.