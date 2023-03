1 Der Mandalorianer ist auch in Staffel drei wieder mit Grogu unterwegs. Foto: IMAGO/Picturelux/Lucasfilm Ltd.

Die „Star Wars"-Serie „The Mandalorian" erfreut sich großer Beliebtheit und ist vor Kurzem in die dritte Staffel gestartet. Auf wie viele Folgen können sich Fans freuen?









Beim Streamingdienst Disney Plus finden sich verschiedene neue Serien, die Ableger des „Star Wars“-Universums sind. Neben „The Book of Boba Fett“, „Obi Wan Kenobi“ und „Andor“ hat vor allem die zuerst erschienene Serie „The Mandalorian“ viele Zuschauer gefunden.

In der Serie geht es um den Mandalorianer, einen einsamen Krieger, der in der Galaxis unterwegs ist. Dort erlebt er allerhand Abenteuer, trifft auf neue Weggefährten und wird immer wieder in Probleme verwickelt.

Staffel vier ist auch in Sicht

Am 1. März ist „The Mandalorian“ in die dritte Runde gegangen. Die Folgen der dritten Staffel werden wöchentlich auf Disney Plus veröffentlicht. Bisher sind drei Folgen erschienen und fünf weitere werden folgen, da auch diese Staffel wie die beiden vorherigen aus insgesamt acht Folgen besteht.

Wenn die dritte Staffel mit der achten Folge am 19. April vorbei ist, müssen Fans von „The Mandalorian“ allerdings nicht um das Ende trauern. Der Streamingdienst hat bereits bestätigt, dass es eine vierte Staffel der Space-Western-Serie geben wird.