Der alte OB Werner Spec gratuliert seinem Nachfolger Matthias Knecht. Foto: factum/Weise

Ludwigsburg - Wäre Werner Spec immer so sympathisch aufgetreten wie bei seiner Rede nach der Wahlniederlage – es hätte diese Niederlage vielleicht nicht gegeben. Spec gratulierte herzlich, zeigte sich fair, freundlich, menschlich. Genau so, wie er sich in den vergangenen Jahren viel zu selten zeigte. Der 61-Jährige ist immer ein Mann deutlicher Worte. Vor allem in seiner zweiten Amtszeit aber hat er, der sich als Macher sieht, den Bogen häufig überspannt. Der Kleinkrieg mit dem Landrat um die Stadtbahn, heftigste Attacken gegen politische Gegner, verbale Angriffe gegen die Nachbarkommunen: Souverän war das nicht.