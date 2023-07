4 Anita Gamm in ihrer heimischen Wohnung vor der Pokalsammlung. „Das ist für mich aber eigentlich Vergangenheit“, sagt sie. Foto: Jürgen Bach

Anita Gamm aus Kornwestheim ist ein sportliches Multitalent, wie es wohl nur wenige gibt. Unzählige Titel und Medaillen hat sie in ganz unterschiedlichen Disziplinen geholt – und sie wird an diesem Freitag 80 Jahre alt.









Wer mit Anita Gamm über ihr Sportlerinnenleben spricht, bemerkt im ersten Eindruck fast so etwas wie Understatement. „Ach, ich weiß jetzt auch nicht, warum Sie das so genau wissen wollen“, sagt die Kornwestheimerin – während vor ihr auf dem Tisch dann aber doch einige gesammelte Zeitungsartikel ausgebreitet liegen. Bilder von ihren Erfolgen, von vielen Erinnerungen in Schwarz-Weiß muss sie hingegen erst in den Fotoalben suchen, die nur einen Handgriff entfernt im Regalschrank lagern. Pokale, unzählbar viele, stehen derweil ganz präsent in einer übermannsgroßen Vitrine im Wohnzimmer. Über sie sagt die Seniorin: „Das ist für mich aber eigentlich Vergangenheit.“