Karl-Heinz Bartelt aus Aspach ist auch im hohen Alter noch sportlich aktiv. Der 81-jährige Mathematiker hat jetzt zum 63. Mal vom Deutschen Olympischen Sportbundes das Sportabzeichen verliehen bekommen.

Aspach - Dieser Mann ist kaum zu stoppen. Auch ein künstliches Hüftgelenk und eine Herzschrittmacher-OP konnten ihn nicht aufhalten: Karl-Heinz Bartelt (81 Jahre) aus Aspach hat kürzlich bereits zum 63. Mal vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) das Deutsche Sportabzeichen verliehen bekommen. „In meinem Alter gibt es niemanden, der mehr Sportabzeichen hat“, sagt der Mathematiker, der bis zum Eintritt in die Rente in Backnang bei AEG Telefunken beziehungsweise bei den Nachfolgefirmen dieses Unternehmens gearbeitet hat, zuletzt drei Jahre lang für ein Projekt in Syrien. Das ist länger her.

Das Sportabzeichen können Erwachsene erstmals in jenem Kalenderjahr machen, in dem sie das 18. Lebensjahr vollenden – was Bartelt einst beim TuS Ickern getan hat, als er noch mit seinen Eltern in Castrop-Rauxel wohnte. Seither habe er nicht ein Jahr pausiert. Er ist damit laut Auskunft des Sportkreises im Rems-Murr-Kreis „der eifrigste Sportler“.

200 Meter weit mit Topspeed 47 geradelt

Bartelt schnürt seine Adidas-Spikes aus den 1960er-Jahren meistens auf dem Sportplatz der Conrad-Weiser-Schule in Aspach. Hier, sagt er, „habe ich bestimmt 20 oder sogar 30 Mal das Sportabzeichen gemacht“. Im vorigen Jahr, für das er jetzt die Auszeichnung verliehen bekommen hat, sei er 20 Kilometer weit Rennrad gefahren, mit einem Durchschnittstempo von etwa 30 Kilometern in der Stunde, und 200 Meter mit Topspeed 47 geradelt.

Ferner habe er die Kugel 8,15 Meter weit gestoßen, sei aus dem Stand gut zwei Meter weit gesprungen und im Wonnemar in Backnang 25 Meter Brust geschwommen – in 25 Sekunden. Das Jahr über treibe er nur noch wenig Sport. Die Routine und seine Technik kämen ihm halt zupass, sagt der rüstige Senior und grinst breit. Ab und zu schwinge er sich auf sein Mountainbike und unternehme zusammen mit Altersgenossen eine Ausfahrt, die indes fast alle mit E-Bikes fahren.

Bartelt betreut Schüler und Asylbewerber

Karl-Heinz Bartelt hat die ersten zehn Lebensjahre in Dresden verbracht. Mit Sport, sagt er, habe er damals nicht viel im Sinn gehabt. Er sei froh, dass er die Bombenangriffe der Alliierten 1945 überlebt habe. 1948 ist er dann zusammen mit seiner kleineren Schwester aus dem Osten geflohen. Wenig später haben sich die Kinder und die Eltern in West-Deutschland wieder getroffen. Die Familie landete schließlich in Stuttgart, wo der Vater in Gaisburg einen Job fand, wenig später folgte der Umzug nach Castrop-Rauxel. Bei seinem Sportclub traf der Karl-Heinz damals ältere Herren – sie waren sicherlich viel jünger als er heute ist –, die vom Sportabzeichen erzählten. Einer dieser Männer absolvierte das Sportabzeichen in Gold, das es heute gar nicht mehr gibt.

„Das will ich auch haben“, sagte er sich. Er habe dafür zunächst 15 Mal das Abzeichen in Bronze machen müssen. So begann die Geschichte, die mit der 63. Auszeichnung noch nicht zu Ende sein soll. Bartelt sagt, er wolle mindestens bis zum 65. Abzeichen weiter machen. Für dieses Jahr hat er sich vorgenommen, mal wieder schnell eine Kurzstrecke zu rennen.

Wenn Karl-Heinz Bartelt sich nicht um sein nächstes Sportabzeichen kümmert, dann nimmt er sich viel Zeit für seine drei längst erwachsenen Kinder und für die Enkel. Außerdem betreut der Akademiker im Ruhestand eine Fahrradwerkstatt, in der Asylbewerber arbeiten, und er engagiert sich an der Conrad-Weiser-Schule als Mathelehrer sowie in der Schach AG.