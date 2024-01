Sendung übers Naturfreundehaus Strümpfelbach: Frank Rosin und die Suche nach dem Haar in der Suppe

1 TV-Koch Frank Rosin (links) beim Barbecue mit Wirtin Lubica Schulz und Küchenchef Antonio Amador Foto: Redseven Entertainmen

So viel Harmonie wie im Naturfreundehaus Strümpfelbach ist selten bei den Einsätzen von Restaurantretter Frank Rosin – auch wenn sich die Wirtsleute nicht an alle Empfehlungen des TV-Kochs halten.











Ein Ausflugslokal in absoluter Toplage, eine sympathisch dargestellte Wirtsfamilie und respektvolles Lob für die Kunst des Küchenchefs: So viel Harmonie wie beim Besuch des Restaurant-Retters Frank Rosin im Naturfreundehaus in Strümpfelbach ist selten in der Fernsehreihe über in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckende Gastro-Adressen. Bei der am Donnerstagabend ausgestrahlten Sendung gibt es 4,5 von fünf möglichen Sternen für die bei den Dreharbeiten runderneuerte Gaststätte – obwohl die über schlechte Zahlen in der Wintersaison klagenden Gastronomen Andreas und Lubica Schulz die wichtigste Empfehlung des TV-Kochs überhaupt nicht umsetzen wollen.