Semf 2018 Techno bis in den frühen Morgen

09. Dezember 2018

Mehr als 15.000 Besucher feiern auf der Stuttgarter Messe eine rauschende Techno-Party. Es ist die zwölfte Ausgabe des Semf – Stuttgart Electronic Music Festival.





Stuttgart - Am Samstagabend hat sich die Messe Stuttgart wieder in den größten Dancefloor der Republik verwandelt. Auf rund 22.000 Quadratmetern gab es zwei Dinge: elektronische Musik und jede Menge Spaß.

Mehr als 15.000 Besucher tanzten in diesem Jahr, der 12. Ausgabe des Semf, bis in den frühen Morgen. Mit dabei war auch – wie schon im Jahr zuvor – Stefan Kaufmann, Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender der CDU in Stuttgart. Schon im vergangenen Jahr war er Schirmherr.

