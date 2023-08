1 Schön anzuschauen, aber eine tödliche Gefahr: Tornados. Foto: Rüdiger Manig/DWD/dpa-tmn

Tornados kommen in Deutschland eher selten vor. Über Wuppertal ist jetzt ein solcher Luftwirbel gezogen und hat für teils schwere Verwüstungen gesorgt. Wir erklären die wichtigsten Fragen zu dem extremen Wetterphänomen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wenn ein Tornado auftritt, ist nach wenigen Minuten schon wieder alles vorbei. Das seltene Wetterphänomen kennt man sonst vor allem aus den USA. In Deutschland kommen Tornado kaum vor. Doch am Mittwochabend (30. August) ist ein solches Wetterphänomen in Wuppertal in Nordrhein-Westfalen aufgetreten. Die Bilder, die sich in den sozialen Netzwerken am Mittwochabend wie im Lauffeuer verbreiten, sind spektakulär.