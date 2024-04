„Wir sind jetzt in der Normalität angekommen“

Selbstbestimmungsgesetz in Stuttgart

4 Auf der Kundgebung war die Trans-Pride-Flagge in Blau, Rosa und Weiß überall zu sehen. Foto: Florian Gann

Nachdem am Freitagnachmittag das Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet wurde, wurde das in Stuttgart spontan gefeiert. Ein Stimmungscheck in der trans Community.











Partymusik wabert am Freitagnachmittag an der Ecke Commerzbank über den Schlossplatz, manche tänzeln, man blickt in freundliche Gesichter. Irgendwann greift sich Tanja Gemeinhardt, eine der Vorsitzenden der Stuttgarter Organisation Mission Trans*, das Mikrofon: „Leute, es ist geschafft!“ Jubel, die Stimmung ist gelöst, manche werden wohl noch ordentlich Party machen.