Die Sektkellerei Rilling stellt nach 135 Jahren den Betrieb ein. Das 5200 Quadratmeter große Areal bietet städtebaulich für die Neckarvorstadt in Stuttgart eine große Chance.









Kaum ist der Kaufhof-Komplex am Wilhelmsplatz verschwunden, da macht ein weiteres Cannstatter Traditionsunternehmen negative Schlagzeilen: Nach 135 Jahren stellt Rilling-Sekt den Betrieb ein. Eine Entwicklung, die sich allerdings schon im Juli 2021 abgezeichnet hatte. Damals hatte zwar die Trias Verwaltungs GmbH die Ludwig Rilling GmbH & Co. KG zu 100 Prozent übernommen. Allerdings konnte der Projektentwickler mit Sitz in Aalen und spezialisiert auf Standortentwicklungen in den folgenden Monaten offenbar kein zukunftsfähiges Konzept auf die Beine stellen.