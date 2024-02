SEK-Einsatz mit Taser in Weinstadt: Elektroschock-Pistole stoppte Mann mit Beil und Säge

Mit Beil und Säge bewaffnet, hatte sich ein 47-jähriger Mann vor wenigen Tagen in seiner Wohnung in Weinstadt gegen Spezialkräfte der Polizei gestellt. Psychisch auffällig soll der Mann allerdings schon Tage zuvor gewesen sein. Dann jedoch eskalierte die Situation nach einem Streit mit seinem Nachbarn. Diesem hatte er nicht nur ein Blutbad angedroht, er soll auch schon zu einer Schaufel gegriffen und dem Nachbarn angekündigt haben, er werde nun dessen Grab im Garten schaufeln.

Aggressor mit Strom niedergestreckt

Als die Polizei eintraf, hatte sich der Täter mit einem Beil bewaffnet und in seiner Wohnung verbarrikadiert. Hinzugerufenen Spezialkräften der Polizei gelang es, die Wohnung zu stürmen und den Aggressor mit einem Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG), einem sogenannten „Taser“, außer Gefecht zu setzen und ihn festzunehmen. Bei Tasern handelt es sich in der Regel um „nicht-tödliche“ Elektroimpulswaffen, die auf mehrere Meter Entfernung eingesetzt werden können und zwei nadelförmige Projektile in den Körper oder die Kleidung der Zielperson schießen. Die Pfeile haben Widerhaken und sind über isolierte dünne Drähte mit der Waffe verbunden – über diese Drähte werden beim Drücken des Abzuges elektrische Impulse übertragen, wodurch die getroffene Person für die Dauer des Stromflusses stark bis vollständig bewegungsunfähig ist. Ein einmal getroffener Gegner kann also mehrmals unter Strom gesetzt werden.

Schmerzen und Kontrollverlust

Menschen, die von einem Taser getroffen werden, berichten häufig von starken Muskelkontraktionen und einem Gefühl der Lähmung oder des Kontrollverlusts über ihren Körper. Einige beschreiben das Gefühl als schmerzhaften elektrischen Schock, der sich durch ihren gesamten Körper ausbreitet. Gravierende Verletzungen durch den Einsatz seien bei gesunden Menschen selten. Eher komme es zu Sekundärverletzungen etwa durch unkontrollierte Stürze. Der Einsatz von derartigen Distanz-Elektroimpulsgeräten, umgangssprachlich Tasern, ist in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2007 (ausschließlich) für die Einsatzkräfte der Direktion Spezialeinheiten beim „Polizeipräsidium Einsatz“ zugelassen, erklärt ein Sprecher des Innenministeriums auf Nachfrage. „Seit 2017 setzen die Spezialeinheiten der Polizei Baden-Württemberg, wenn es notwendig und geboten ist, auch Taser ein.“ Das bedachte und professionelle Vorgehen zeige sich auch in den Einsatzzahlen, so der Sprecher. Seit März 2007 kam der Taser in Baden-Württemberg lediglich 59-mal zum Einsatz – im vergangenen Jahr mit Stand 1. Dezember 2023 noch gar nicht.

Einsatz durch das Polizeigesetz geregelt

Zum Umfang der Ausstattung sowie zur Frage, welche konkreten Produkte zur Einsatzbewältigung zur Verfügung stehen, will das Ministerium „mit Rücksicht auf das besondere Geheimhaltungsinteresse“ keine Aussage treffen, „um Rückschlüsse auf das taktische Vorgehen der Polizei sowie die Wirkungsweise des Einsatzmittels auszuschließen“. Welche Waffentypen die Polizei in Baden-Württemberg einsetzen darf, legt das Innenministerium fest. Im Polizeigesetz heißt es dazu unter Paragraf 64: „Das Innenministerium bestimmt, welche Hilfsmittel der körperlichen Gewalt und welche Waffen im Polizeidienst zu verwenden sind.“

Mehr Schutz als Pfefferspray

Der Sprecher des Ministeriums erklärt: „Die Taser können in Einzelfällen sowie unter günstigen Rahmenbedingungen polizeiliche Zugriffsmaßnahmen grundsätzlich wirksam unterstützen.“ Dazu zählten insbesondere statische Einsatzlagen gegen bewaffnete Personen. Die Geräte sollen in bestimmten Situationen mehr Schutz als Pfefferspray bieten. Die Einsatzkräfte können damit eine größere Entfernung zum Angreifer wahren. Außerdem richten die Elektro-Waffen generell weniger Schaden an als Dienstpistolen.

Dennoch endeten in den USA Taserschüsse in mehreren Hundert Fällen tödlich. Laut einer Recherche der Nachrichtenagentur Reuters starben in den Vereinigten Staaten in den vergangenen 20 Jahren mehr als 1000 Menschen nach einem Taser-Beschuss durch die Polizei. In mindestens 163 Fällen war laut der Agentur der Taser die alleinige Todesursache oder trug nachweislich zum Tod mit bei. Das belegten Obduktionsberichte und Prozessakten.

Keine Waffe ohne Risiko

In einigen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und dem Saarland dürfen auch Polizeibeamte im Streifendienst Taser verwenden. Die Menschrechtsorganisation Amnesty International (AI) warnt davor, dass die Risiken von DEIG trotz und wegen ihrer Einordnung als „nicht-tödliche“ Waffe sehr hoch seien und unterschätzt würden. Der Einsatz von Distanzelektroimpulsgeräten könne zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen, insbesondere wenn bestimmte Risikofaktoren wie Herz-Kreislauf-Probleme oder Drogen-Intoxikation hinzukommen, die für Einsatzkräfte nur schwer erkennbar seien. Laut der Organisation sollten die Taser nur durch Sondereinheiten und ausschließlich in Situationen eingesetzt werden, in denen anderenfalls die Anwendung tödlicher Gewalt nötig wäre.

Keine Todesfälle im Land bekannt

Das ist in Baden-Württemberg die Regel. „Seit der Einführung waren in Baden-Württemberg keine Todesfälle im Zusammenhang mit dem Einsatz von Tasern zu verzeichnen“, erklärt der Sprecher des Ministeriums. Eine landesweite Einführung der Elektroschock-Pistolen über den Kreis der SEK-Beamten hinaus sei aktuell nicht vorgesehen. Allerdings bewerte das Innenministerium „dies freilich immer wieder neu“.