SEK-Einsatz in Unterensingen: In Wohnung verschanzt und Polizisten bedroht – Mann springt von Balkon

5 Das SEK rückte in Unterensingen zu dem Einsatz aus. Foto: 7aktuell.de/ 7aktuell/7aktuell.de | 7aktuell

An Heiligabend beschädigt ein Mann mutwillig ein Auto und verschanzt sich danach in seiner Wohnung. Da sich Hinweise ergeben, dass der Mann mit einer Machete bewaffnet ist, rückt das SEK an.











Ein 58 Jahre alter Mann aus Unterensingen (Kreis Esslingen) hat an Heiligabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er zunächst ein Auto mutwillig beschädigt und sich danach in seinem Haus verschanzt haben soll. Bei der Flucht vor der Polizei sprang er schließlich von einem Balkon in die Tiefe, dabei wurde er verletzt.