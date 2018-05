SEK-Einsatz in Stuttgart-Sillenbuch Tote Person in Reihenhaus gefunden

Von bb 08. Mai 2018 - 14:41 Uhr

Am Dienstagmittag ist es im Stadtteil Riedenberg in Stuttgart-Sillenbuch zu einem SEK-Einsatz gekommen. Dabei haben die Beamten eine tote Person in einem Reihenhaus gefunden.





Stuttgart-Sillenbuch - Am Dienstagmittag sind die Polizei und das Sondereinsatzkommando zu einem Reihenhaus im Stadtteil Riedenberg in Stuttgart-Sillenbuch ausgerückt. Vor Ort haben die SEK-Leute eine tote Person in einem Reihenhaus gefunden. Laut Polizei sei auch eine Person festgenommen worden.

Mehr konnte ein Sprecher der Polizei am Mittag nicht sagen. Die Sondereinsatzkräfte waren gegen 12 Uhr in den Wilhelm-Geyer-Weg in der ruhigen Wohngegend gerufen worden. Wer die Beamten informiert hat und um wen es sich bei dem Toten und der festgenommenen Person handelt, kann die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen noch nicht sagen.

