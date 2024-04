1 Til Schweiger liegt seit zwei Wochen in der Klinik. Foto: imago/APress

Filmemacher Til Schweiger liegt seit Tagen im Krankenhaus und muss sich dort wegen eines "offenen Beins" behandeln lassen.











Sorge um Schauspieler und Produzent Til Schweiger (60). Er liegt seit zwei Wochen in einer Klinik. Was passiert ist, hat er der "Bild"-Zeitung gesagt: "Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime reingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein', so nennt man das", erklärt Schweiger. "Leider wurde es immer schlimmer", fügt er hinzu.