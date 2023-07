1 Die Suche nach dem Jungen geht weiter. Foto: AFP/NICOLAS TUCAT

Das Zittern in Frankreich geht weiter: Dort wird weiterhin der zweijährige Émile vermisst. Hunderte Menschen suchen nach dem Kind – bisher erfolglos.









Das Bild des kleinen Émile steht auf den Titelseiten französischer Zeitungen und ist in allen Nachrichten - von dem in einem Bergdorf verschwundenen Zweieinhalbjährigen aber fehlt weiter jede Spur. „Der kleine Émile wurde nicht gefunden“, sagte Staatsanwalt Rémy Avon am Dienstag, drei Tage nach dem Verschwinden des Jungen, um dessen Schicksal viele im Land bangen. Im Moment gebe es keinerlei Hinweis oder Indiz, wo das Kind sich aufhalten könnte, obwohl mit enormem Aufwand und Unterstützung des ganzes Dorfes und über 100 Freiwilligen gesucht wurde.