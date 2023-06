6 Für die Wernhalden-Kinder geht es bei Wind und Wetter in den Wald. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Vor 50 Jahren gründeten zwei Erzieherinnen Kindergarten Wernhalde im Stuttgarter Süden. Hier funktioniert, was sonst oft scheitert: Kinder mit und ohne Behinderung spielen und lernen gemeinsam. Was macht den Kindergarten anders?









Martha ist flink und stark. Sie klettert auf Bäume, auf die sich sonst fast niemand traut. Im Wald ist sie am allerliebsten, erzählt die bald Sechsjährige. Angst habe sie vor nichts. Vor zwei Jahren, in ihrem damaligen Kindergarten, konnte sie das nicht sagen. Sie sprach nicht, konnte keinen Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen und hat anderen beim Spielen nur zugeschaut. Dann kam sie in den integrativen Kindergarten Wernhalde in Stuttgart-Süd, fand Freunde und begann mithilfe einer Logopädin und der Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher zu sprechen.