Seit 47 Jahren verheiratet: Das Geheimnis von Joe Bidens Ehe: Guter Sex

Joe (81) und Jill Biden (72) scheinen auch nach 47 Jahren Ehe verliebt wie am ersten Tag zu sein. Der US-Präsident und seine Ehefrau scheuen sich nicht davor, einander ihre Liebe vor den Augen der Welt zu zeigen - dazu gehören Küsse vor den Kameras, romantische Date-Nights und öffentliche Liebesbekundungen. Zudem stellt sich der Politiker bei Auftritten regelmäßig als "Jills Ehemann" vor, oder pflückt Blümchen für seine Jill. Der Schlüssel zu ihrer liebevollen Ehe, die seit knapp fünf Jahrzehnten hält, ist aber offenbar auch "guter Sex". Das soll der 81-jährige Demokrat gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Weißen Haus ausgeplaudert haben.

Intime Kommentare machen Jill Biden "wütend"

Das schreibt Autorin Katie Rogers laut der britischen "Daily Mail" in ihrem neuen Buch "American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden". Darin evaluiert Rogers, eine langjährige Washington-Reporterin für die "New York Times", wie sich die Rolle der First Lady in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat.

Joe Biden soll demnach regelmäßig im Weißen Haus über sein Intimleben mit Jill Biden scherzen und Ehe-Ratschläge geben - und das "ganz zum Entsetzen seiner Ehefrau", schreibt Rogers. Seine gewagten Kommentare machen die First Lady demnach "wütend".

Joe Biden plaudert nicht das erste Mal aus dem Nähkästchen

Bereits 2006 machte Biden laut der "Daily Mail" eine öffentliche Bemerkung über sein Sexleben mit Jill: Auf die Frage, ob er bei der nächsten Präsidentschaftswahl für die Demokraten antreten wolle, soll der damalige Senator geantwortet haben, er würde lieber "zu Hause mit meiner Ehefrau Liebe machen, während meine Kinder schlafen".

Die Bidens lernten sich 1975 kennen. Jill war da gerade Studentin an der University of Pennsylvania und frisch von ihrem ersten Ehemann getrennt, Joe war Senator für den Bundesstaat Delaware und seit drei Jahren verwitwet. Am 17. Juni 1977 heiratete das Paar, er brachte seine beiden Söhne Beau (1969-2015) und Hunter (54) mit in die Ehe. Im Juni 1981 kam ihre gemeinsame Tochter Ashley zur Welt (42).