Noch wird eine Seilbahn wie sie hier in Berlin zu sehen ist, geprüft. Nun liegen dafür neue Trassenvorschläge vor.

Vaihingen - Bei der vertieften Untersuchung der Seilbahntrasse im Stadtbezirk Vaihingen kommen zwei weitere Varianten hinzu. Ins Spiel gebracht hat sie am Donnerstagabend die CDU-Gemeinderatsfraktion in einem Antrag an die Verwaltung, in dem es vor allem um die Trassenführung vom Eiermann-Campus aus zum Vaihinger Bahnhof geht. „Unserer Fraktion war es wichtig, eine breitere Entscheidungsgrundlage und dadurch mehr Legitimation für eine Entscheidung im Gremium zu bekommen“, sagt der für Vaihingen zuständige Betreuungsstadtrat Jürgen Sauer, der den Antrag initiiert hatte. Es dürfe nicht sein, dass die Trasse durch das Rosental alternativlos sei.