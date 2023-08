Das Lanz-​Bulldog– und Dampffestival im Schwäbischen Bauern– und Technikmuseum der Familie Kiemele ist längst Legende. In diesem Jahr wurde sogar ein prominenter Gast erwartet.

Katastrophe! – Nein, davon ist das Festival-Wochenende im Schwäbischen Bauern– und Technikmuseum von Eugen und Hans Kiemele weit entfernt. Gleichwohl wissen eingefleischte Fans aber gleich, um wen es sich beim prominenten Gast an diesem Wochenende handelt: Michael Manousakis und sein Team von Morlock Motors machten einen Abstecher nach Seifertshofen.

Petrolheads kennen die Crew vom Spartensender DMAX, wo sie die Steel Buddies sind und so manchen Oldtimer schon wieder in Gang bekommen haben.

An diesem Wochenende können Fans sie also in Seifertshofen besuchen – bei bestem Oldtimer-Wetter. Geboten wird den Fans nicht nur Tractor-Pulling, es gibt auf dem Gelände auch einen Flohmarkt und natürlich Streetfood.