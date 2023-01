1 So kann es bei der nächsten Sperrung der A 81 an der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen wieder aussehen. Foto: Eibner/Drofitsch

Immer wieder muss die A 81 im Kreis Böblingen zugemacht werden, weil sie zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb bis zum Jahr 2026 auf sechs Spuren verbreitert wird. An diesem Freitag beginnt die nächste Sperrung.















Link kopiert

Die Vollsperrung der A 81 beginnt an diesem Freitag, 13. Januar, um 22 Uhr, und dauert voraussichtlich bis Montagmorgen, 16. Januar, um 5 Uhr. Die Calwer Straße über die A 81 zwischen Böblingen und Dagersheim wird schon ab 20 Uhr gesperrt und ebenfalls am Montagmorgen wieder freigegeben. Der Grund für die Sperrung ist dieses Mal der Abbruch des nördlichen Brückenteils dieser Calwer Straße über die A 81. Der südliche Teil ist bereits abgebrochen und neu errichtet worden.

In Fahrtrichtung Singen wird die A 81 zwischen den Anschlussstellen (AS) Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb gesperrt. Autofahrer nutzen die ausgeschilderte Umleitung U 6, die ab der AS Sindelfingen-Ost über die Mahdental- und Neckarstraße zur B 464 und schließlich an der AS Böblingen-Hulb wieder auf die Autobahn führt.

Mit Staus rund um die gesperrte Strecke ist zu rechnen

In Fahrtrichtung Stuttgart wird die A 81 zwischen den Ausfahrten Böblingen-Hulb und Böblingen/Sindelfingen voll gesperrt. Autofahrer werden von der AS Böblingen-Hulb über die Hulb zur Auffahrt Böblingen/Sindelfingen umgeleitet.

Auf den Umleitungsstrecken ist wie schon in der Vergangenheit mit Staus zu rechnen.