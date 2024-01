Sechs-Tage-Streik der GDL: „Langsam reicht’s“ – Pendler in Stuttgart genervt

1 Sechs Tage lang bleiben die Bahnsteige in Stuttgart wieder recht leer. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Stuttgarter Hauptbahnhof haben nur noch wenige Fahrgäste Verständnis für die Gewerkschaft der Lokführer (GDL), viele sind mit ihrer Geduld am Ende – und bereiten sich ganz unterschiedlich vor.











Zwei Arbeitskolleginnen sitzen am Stuttgarter Hauptbahnhof und warten auf die S-Bahn: Am Dienstagnachmittag fährt ihre Verbindung noch planmäßig, doch von diesem Mittwoch an müssen Claudia Kumordzic und ihre Begleiterin umplanen. „Eigentlich wäre ich lieber im Büro, aber jetzt bleibe ich bis Montag im Homeoffice“, sagt Kumordzic, die in einer Anwaltskanzlei arbeitet und für die Strecke von Schorndorf nach Stuttgart den Zug nutzt – wenn er denn fährt.